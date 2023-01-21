محافظ الأحساء يزور معرض نادي الطيران السعودي

زار محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر ، معرض نادي الطيران السعودي الذي ينظمه النادي بالتعاون مع شركة مطارات الدمام بمطار الأحساء الدولي يرافقه محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، وكان في استقباله ممثل شركة مطارات الدمام نائب الرئيس التنفيذي للتشغيل التجاري المكلف الأستاذ وليد آل هزاع، وعضو مجلس إدارة نادي الطيران السعودي الأستاذ عايد القاسمي، ومدير مطار الأحساء الأستاذ محمد العنزي.

وقد اطلع محافظ الأحساء خلال لقاءه مع مجموعة من أعضاء نادي الطيران السعودي وملاك الطائرات الخفيفة والرياضية على أنشطة الطيران الخاص التي ينظمها النادي وعن فعالية رحلات Fly-in التي تجمع الأعضاء ضمن رحلات جوية جماعية والذي تهدف إلى تشجيع السياحة والتعرف على الاماكن السياحية والتاريخية لمحافظة الأحساء.

كما قام الأمير سعود بن طلال والدكتور أحمد الفهيد بجولة في ساحة طيران المطار تفقد خلالها طائرات المشاركين البالغ عددهم 18 مشاركا من السعودية وعدد من دول الخليج وبحضور جماهيري تجاوز أكثر من 5 آلاف زائر من المختصين والعوائل والأطفال.

وأشاد محافظ الأحساء بجهود القائمين على المعرض من مختلف الجهات بالمحافظة، مثمناً مبادرة نادي الطيران السعودي والتسهيلات الذي تم تسخيرها من قبل شركة مطارات الدمام لتنظيم المعرض الذي نال على استحسان الجميع.