السعودية اليوم / بدء القبول لبرامج البكالوريوس للفصل التدريبي الثالث بتقني تبوك غداً



تبوك 28 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 21 يناير 2023 م واس

أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك، مواعيدَ القبول والتسجيل في برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للدبلوم للبنين والبنات للفصل التدريبي الثالث لعام 1444 هـ ، في الفترة المسائية .

وأوضحَ مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك المهندس علي البلوي، أن التسجيل يبدأ غداً ويستمر حتى 04 / 07 / 1444 هـ، لبرامج البكالوريوس للفترة المسائية بالكليات التقنية للبنين والبنات ، داعياً الراغبين في التقدم إلى ضرورة الاطلاع على شروط القبول والتسجيل على البوابة الإلكترونية للتسجيل ، وكذلك المزايا التي يحصل عليها المتدرب.

وأشار إلى أن التسجيل سيكون عبر البوابة الإلكترونية للقبول "قبولي" بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من خلال الرابط : (https://adm.tvtc.gov.sa/registration).

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12:47ت م

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