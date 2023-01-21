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شكرا لقرائتكم أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم السبت، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
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العملات الأجنبية
اليورو: 4٫08325 مقابل الريال الواحد 0٫24491
الدولار: 3٫75385 مقابل الريال الواحد 0٫26639
درهم إماراتي: 1٫02198 مقابل الريال الواحد 0٫97849
ريال يمني: 0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫69151
دينار أردني: 5٫29240 مقابل الريال الواحد 0٫18895
دينار كويتي: 12٫28435 مقابل الريال الواحد 0٫08140
دينار بحريني: 9٫95916 مقابل الريال الواحد 0٫10042
الريال القطري: 1٫03099 مقابل الريال الواحد 0٫96994
الدرهم المغربي: 0٫36835 مقابل الريال الواحد 2٫71740
الجنيه المصري: 0٫12606 مقابل الريال الواحد 7٫93265