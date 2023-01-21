اخبار السعوديه

ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 203 ريالات

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 203 ريالات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم السبت، ارتفاعاً طفيفًا مقارنة بالأسعار التي سجلتها الأيام الماضي.

الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 232.21 ريال، أي ما يعادل نحو 61.92 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 212.86 ريال، أي ما يعادل نحو 56.76 دولار.

قد يهمّك أيضاً

Img
Img

الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 203.18 ريال، أي ما يعادل نحو 54.18 دولار، وعيار 18 وصل إلى 174.16 ريال، أي ما يعادل نحو 46.44 دولار.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا