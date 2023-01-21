شكرا لقرائتكم ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 203 ريالات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم السبت، ارتفاعاً طفيفًا مقارنة بالأسعار التي سجلتها الأيام الماضي.

الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 232.21 ريال، أي ما يعادل نحو 61.92 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 212.86 ريال، أي ما يعادل نحو 56.76 دولار.

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الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 203.18 ريال، أي ما يعادل نحو 54.18 دولار، وعيار 18 وصل إلى 174.16 ريال، أي ما يعادل نحو 46.44 دولار.