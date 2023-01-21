شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة قوية للأهلي قبل مواجهة الزمالك الليلة فى ديربي القاهرة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تعرض النادي الأهلي لصدمة قوية فى الساعات الأخيرة قبل مواجهة الزمالك فى القمة، حيث أكد الإعلامي سيف زاهر أن النجم التونسي على معلول، الظهير الأيسر للمارد الأحمر، قد شعر ببعض الالآم فى مران الفريق الأخير، مما قد يجعل اللاعب ينضم لقائمة غيابات الفريق الكبيرة.

ويلاقي النادي الأهلى نظيره الزمالك الليلة فى مواجهة مثيرة، ضمن مباريات الجولة ال14 من منافسات الدوري المصري الممتاز، حيث يأمل المارد الأحمر فى تحقيق الفوز والإنفراد بالصدارة، فى حين يسعي الفارس الأبيض من تصحيح المسار والعودة بقوة مرة أخري إلى سباق المنافسة.

ويعاني الأهلى من العديد للغيابات قبل مواجهة الليلة المصيرية، حيث يغيب عن الفريق الخط الدفاعي بالكامل بإستثناء رامي ربيعة، الشئ الذي سيجبر الجهاز الفني للفريق بقيادة كولر فى تغيير خطته.



موعد مباراة الأهلى والزمالك القادمة

هذا ويلتقي النادي الأهلى مع نظيره الزمالك مساء اليوم السبت، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة.

الجدير بالذكر أن الأهلى يعتلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 31 نقطة، فى حين يحتل نادي الزمالك المركز الرابع برصيد 26 نقطة، بفارق خمس نقاط عن المارد الأحمر المتصدر، وبفارق 4 نقاط عن فيوتشر صاحب المركز الثاني.