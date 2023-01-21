السعودية اليوم / فرع هيئة الصحفيين السعوديين بالمدينة المنورة ينظم ملتقى "المتحدثين الرسميين ومديري العلاقات العامة"



المدينة المنورة 28 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 21 يناير 2023 م واس

ينظم فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة المدينة المنورة ملتقى بعنوان " المتحدثين الرسميين ومديري العلاقات العامة " وذلك بمقر الفرع بالمدينة المنورة .

وأوضح مدير الفرع عماد الصاعدي أن الملتقى الذي يُعقد بمشاركة أكثر من ٣٠ مختصاً ، يأتي تجسيداً لدور لجنة المتحدثين الرسميين والمراكز الإعلامية بالفرع لمد جسور أواصر العلاقات بين الجهات الحكومية والخاصة وللتعريف بممثلي هذه الجهات وتسهيل مهمة التواصل معهم ، متناولا أبرز المستجدات في الشأن الإعلامي وبعض المواضيع والقضايا في الشارع المديني بصفة خاصة، إضافة إلى عرض التجارب المميزة للمتحدثين الرسميين والمراكز الإعلامية .

وأضاف أن الملتقى يهدف إلى صناعة متحدث فاعل ومميز وتطوير الوسائل الحديثة عبر استخدمها وتفعيل الوجه الآخر للمتحدث الرسمي ليصبح صوتاً لمجتمعه داخل المنظمة ودعم المنظمات غير الربحية بمتحدثين رسمين قادرين عن الدفاع عنها ونشر رسالتها السامية والتحديات والعقبات التي تواجههم والدور الحقيقي للمتحدث الرسمي ومواجهة الأزمات وإدارتها مع الجمهور والإعلام .

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