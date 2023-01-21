السعودية اليوم / فريق قوافل طابة التطوعي بالمدينة المنورة يقيم ورشة تدريبية في التصوير الفوتوغرافي



المدينة المنورة 28 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 21 يناير 2023 م واس

أقام فريق قوافل طابة التطوعي بالمدينة المنورة أمس ورشة تدريبية في التصوير الفوتوغرافي قدمه المدرب بندر الترجمي بمشاركة عدد من المصورين الفوتوغرافيين.

وتضمنت الورشة التدريبية شرحا مبسطا عن أساسيات الكاميرا وتفاصيلها وأجزاء الكاميرات الحديثة وآلية عملها بما في ذلك أنواع عدسات الكاميرات وخصائص الصور الرقمية التي يمكن أن تنتجها أنواع الكاميرات المختلفة، بالإضافة إلى عرض مرئي وتطبيق عملي للمشاركين في الورشة على التصوير ومناقشة وتصحيح أخطاء المصورين .

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