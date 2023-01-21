

سيئول 28 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 21 يناير 2023 م واس

سجلت كوريا الجنوبية اليوم 27654 إصابة جديدة بفيروس

وأبلغت البلاد كذلك عن 51 حالة وفاة جديدة مرتبطة بالفيروس، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 33 ألفا و185 حالة.

// انتهى //

07:00ت م

0014



سيئول 28 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 21 يناير 2023 م واسسجلت كوريا الجنوبية اليوم 27654 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 29 مليونا و982 ألفا و905 حالات، حسبما ذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.وأبلغت البلاد كذلك عن 51 حالة وفاة جديدة مرتبطة بالفيروس، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 33 ألفا و185 حالة.// انتهى //07:00ت م0014

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل أقل من 28 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.