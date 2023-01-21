السعودية اليوم / المركز الوطني للأرصاد : ضباب على ينبع والرايس



المدينة المنورة 28 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 21 يناير 2023 م واس

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من ضباب على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراته تدنيًا في مدى الرؤية على محافظة ينبع ومركز الرايس.

وبين المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة التاسعة صباحًا.

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06:50ت م

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