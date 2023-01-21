السعودية اليوم / زلزال بقوة 6.5 درجات يضرب شمال الأرجنتين



بيونس آيرس 28 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 21 يناير 2023 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 6.5 درجات على مقياس ريختر منطقة سانتياغو ديل إيستيرو شمالي الأرجنتين ​​​.

وذكر معهد رصد الزلازل في الأرجنتين أن مركز الزلزال كان على عمق 593 كيلومترًا تحت سطح الأرض.

ولم تكشف السلطات المحلية حتى اللحظة ما إذا كان هناك خسائر في الأرواح أو الممتلكات جراء الزلزال.

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