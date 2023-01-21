السعودية اليوم / وزير الدولة للشؤون الخارجية يشارك كمتحدث في جلسة حوارية بشأن تسريع العمل المناخي



دافوس 28 جمادى الآخرة 1444هـ الموافق 21 يناير 2023م واس

شارك معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، كمتحدث في جلسة حوارية بشأن تسريع العمل المناخي بالتزامن مع الحفاظ على أمن الطاقة، وذلك على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2023، في مدينة دافوس السويسرية.

وتطرق معاليه خلال جلسة النقاش إلى جهود المملكة ومبادراتها في مجال الحفاظ على البيئة والحد من التغير المناخي بما فيهم مبادرتي

// انتهى //

03:04ت م

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دافوس 28 جمادى الآخرة 1444هـ الموافق 21 يناير 2023م واسشارك معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، كمتحدث في جلسة حوارية بشأن تسريع العمل المناخي بالتزامن مع الحفاظ على أمن الطاقة، وذلك على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2023، في مدينة دافوس السويسرية.وتطرق معاليه خلال جلسة النقاش إلى جهود المملكة ومبادراتها في مجال الحفاظ على البيئة والحد من التغير المناخي بما فيهم مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، بالإضافة إلى العديد من المبادرات التي تستهدف الوصول إلى الطاقة المتجددة والحياد الصفري.// انتهى //03:04ت م0007

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