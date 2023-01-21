السعودية اليوم / إصابة جنديين إثر هجوم مسلح استهدف نقطة أمنية شمال شرق العراق



بغداد 28 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 21 يناير 2023 م واس

أصيب جنديان عراقيان إثر هجوم مسلح استهدف نقطة أمنية شمال غرب قضاء بعقوبة شمال شرق العراق.

وقال مصدر أمني إن جنديين أصيبا بإطلاق نار من قبل مجهولين يستقلون سيارة استهدفوا نقطة تفتيش الغالبية شمال غرب بعقوبة ولاذوا بالفرار.

يذكر أن نقطة تفتيش الغالبية تعد نقطة رئيسية على طريق (بغداد - كركوك)، وهو الحادث الأول من نوعه منذ سنوات طويلة.

في سياق متصل اختطفت عناصر من تنظيم داعش الإرهابي ثلاثة أشخاص شرق محافظة صلاح الدين شمال العراق.

وأوضح مصدر أمني أن عناصر مسلحة من داعش أقدمت على خطف ثلاثة أشخاص قرب منطقة العيث في تلال حمرين شرق محافظة صلاح الدين، مضيفا أن القوات الأمنية شرعت بعمليات بحث وتمشيط في المناطق القريبة.

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