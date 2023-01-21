مستقبلي واس، برجاء إلغاء خبرنا رقم (108) وإليكم بديلاً عنه



ع / رياضي / بايرن ميونيخ يتعثر بالتعادل أمام لايبزيج

لايبزيج 28 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 21 يناير 2023 م واس

تعادل بايرن ميونيخ متصدر دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بنتيجة 1-1 أمام رازن بال شبورت لايبزيج، مع اسئتناف مسابقة الدوري عقب توقف دام شهرين.

وتقدم بايرن ميونخ في الدقيقة 38 بعد شوط أول قوي لكن لايبزيج أدرك التعادل بعد سبع دقائق من بداية الشوط الثاني.

ويحتل بايرنالصدارة برصيد 35 نقطة فيما يحتل لايبزيج المركز الثالث برصيد 29 نقطة. ويتوجه فرايبورج صاحب المركز الثاني برصيد 30 نقطة للقاء فولفسبورج السبت.

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