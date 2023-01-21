شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة رونالدو.. موعد مباراة النصر ضد الاتفاق في الدوري السعودي للمحترفين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يترقب عشاق كرة القدم حول العالم موعد مشاركة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، رفقة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، بعد أن انتقل إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، قادمًا من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بعد أن فسخ تعاقده بالتراضي.

مشاركة رونالدو مع النصر ضد الاتفاق

ويواصل فريق النصر استعداداته لمواجهة نظيره نادي الاتفاق، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2022-2023.

ويشارك رونالدو، رفقة النصر السعودي في مواجهة الاتفاق، وذلك بعد انتهاء مدة إيقافه التي استمر لثلاثة مباريات، والتي تعرض لها بعد رحيله عن مانشستر يونايتد.

موعد مباراة النصر ضد الاتفاق في الدوري السعودي

ويلتقي فريق النصر مع نظيره نادي الاتفاق، يوم الأحد الموافق الثاني والعشرين من شهر يناير الجاري، وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية أحداث المباراة عند الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف بتوقيت أبوظبي.

موقف الفريقين من جدول ترتيب الدوري السعودي

ويقع نادي النصر السعودي في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين وذلك برصيد 30 نقطة، بينما يأتي نادي الاتفاق في المركز العاشر وذلك برصيد 16 نقطة.