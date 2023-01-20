السعودية اليوم / رئيس الجابون يستقبل السفير الدهاس بمناسبة انتهاء فترة عمله



ليبرفيل 27 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 20 يناير 2023 م واس

استقبل فخامة الرئيس علي بونغو أونديمبا رئيس جمهورية الجابون، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجابون عبد الرحمن بن سالم الدهاس، بمناسبة انتهاء فترة عمله.

وأشاد فخامته خلال الاستقبال بالعلاقات الثنائية القائمة بين المملكة وجمهورية الجابون، وبدور السفير الدهاس في تطوير العلاقات الثنائية أثناء فترة عمله، متمنياً له التوفيق والسداد.

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23:31ت م

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