شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يستعيد ثنائي الفريق قبل مواجهة أبها والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي لخوض مباراة أمام نظيره نادي أبها في بطولة الدوري السعودي الممتاز.



وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي تدريباته الجماعية اليوم استعدادًا لمواجهة نادي أبها.

ثنائي الهلال السعودي جاهز لخوض مباراة أبها

وأصبح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي جوستافو كويلار جاهز لخوض مباراة أبها في بطولة الدوري السعودي الممتاز.



بينما أصبح ايضًا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي ناصر الدوسري جاهز لخوض مباراة أبها في بطولة الدوري السعودي.

موعد مباراة الهلال وأبها السعودي



ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي ونادي أبها يوم الأحد المقبل.

ترتيب الهلال في الدوري السعودي



ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي المركز الثالث في جدول ترتيب بطولة دوري روشن السعودي برصيد 29 نقطة من 14 مباراة.