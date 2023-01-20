شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السعودي يكشف حقيقة انتقال ميسي إلى الهلال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - انتشرت خلال الفترة الأخيرة، العديد من التقارير حول اقتراب انتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى صفوف الهلال السعودي بالفترة القادمة.

الأمين العام للاتحاد السعودي: لا نعرف شيئًا عن إمكانية انتقال ميسي للهلال

وكشف إبراهيم القاسم، الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم، عن حقيقة إقتراب ميسي، من الانتقال إلى الهلال في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة عقب نهاية الموسم الحالي.

وقال القاسم في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "بالنسبة لنا، نحن لا نعرف شيئًا عن إمكانية انتقال ميسي للدوري السعودي، رغم أنني لا أخفي رغبة الاتحاد في رؤية ليونيل يومًا ما في دوري المحترفين السعودي".

وأضاف: "نحن في الاتحاد السعودي هدفنا هو تطوير مستوى الكرة السعودية، وبالطبع نود أن نرى ميسي ورونالدو في بطولة واحدة مجددًا".

واختتم: " الحقيقة، لا نعلم شيئًا عن إمكانية قدوم ليونيل ميسي للدوري السعودي".

والجدير بالذكر أن عقد ميسي، ينتهي مع باريس سان جيرمان في صيف 2023 مما دفع الصحف لربط اللاعب بالقدوم للهلال على غرار انتقال كريستيانو رونالدو للنصر في يناير الحالي بعقد يمتد لموسمين ونصف.