السعودية اليوم / سمو أمير منطقة حائل يكرم أعضاء اللجان التنظيمية لـجائزة سموه "بصمة" في نسختها الخامسة



حائل 27 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 20 يناير 2023 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بقصر أجا اليوم أعضاء اللجان التنظيمية لجائزة سموه "بصمة" في نسختها الخامسة، والمشاركين في التنظيم.

ونوه سموه خلال الاستقبال بالدعم الغير محدود من القيادة الرشيدة -أيدها الله- لتنمية وتطوير المناطق ودعم جوائزها وبرامجها التحفيزية، ومتابعة سمو وزير الداخلية، مؤكداً أن الجائزة تسهم في إحداث حراكاً تنموياً واجتماعياً وثقافياً واقتصادياً شاملاً.

من جهته، أعرب مدير جائزة "بصمة" محمد الزويد عن شكره لسموه على الدعم المستمر الذي مكن من تحقيق النجاح.

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21:43ت م

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