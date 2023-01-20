السعودية اليوم / سمو وزير الخارجية يلتقي الأمين العام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"



دافوس 27 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 20 يناير 2023 م واس

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي الأمين العام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" يورجين ستوك، وذلك على هامش الاجتماع السنوي لمنتدى الاقتصاد العالمي 2023، في مدينة دافوس السويسرية.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى مناقشة الجهود الدولية في القضاء على الجريمة ومكافحة الإرهاب والتطرف.

كما تطرق الجانبان إلى أبرز الموضوعات المطروحة على جدول أعمال منتدى "دافوس2023".

حضر اللقاء، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الاتحاد السويسري الدكتور عادل مرداد، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

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20:46ت م

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