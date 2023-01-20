شكرا لقرائتكم خبر عن قناة فرنسية تعلن عن نقلها مباراة النصر والإتفاق بسبب رونالدو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلنت قناة RMC Sport الفرنسية عن إذاعها لمباراة النصر والإتفاق القادمة، والتى ستشهد على الظهور الأول للرونالدو مع العالمي فى دوري روشن، مما يجعل وسائل الإعلام الأوروبية مهتمة بنقل وتغطية الحدث، ومدي تأقلم النجم البرتغالي فى ظهوره للمرة الأولي بالدوري السعودي.

وأفادت تقارير صحفية أن مباراة الإتفاق من المتوقع أن تحصل على نسبة مشاهدة عالية، على عكس مباريات النصر والإتفاق السابقة، مما يظهر مدي التأثر الكبير بالتعاقد مع نجم كبير مث رونالدو للفريق العالمي، والمكاسب الكبيرة التى سيجنيها مسئولي الفريق النصراوي من وراء تعاقدهم مع اللاعب.



جارسيا يقرر الدفع برونالدو أمام الإتفاق

واستقر المدرب الفرنسي رودي جارسيا، المدير الفني لنادي النصر، على الدفع بالنجم البرتغالي كرستيانو رونالدو بشكل أساسي أمام الإتفاق فى المباراة القادمة، بعدما تأكد المدرب من جاهزية اللاعب بشكل كبير، بعد ظهوره المميز فى مباراة باريس سان جيرمان التى أقيمت أمس وتسجيله لهدفين.



موعد مباراة النصر والإتفاق القادمة

ومن المقرر أن يلاقي نادي النصر نظيره الإتفاق يوم الأحد القادم، فى الجولة ال14 من منافسات دوري روشن السعودي، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة.