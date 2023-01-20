شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل نارية عن إقتراب دياز من قيادة تدريب الزمالك خلفًا ل فيريرا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية عن رغبة نادي الزمالك القوية فى إتمام التعاقد مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني الحالي للهلال السعودي، حيث دخول مسئولي الفارس الأبيض فى مفاوضات سرية مع وكيل المدرب لمعرفة موقفه من إمكانية قيادته للفريق خلفًا للمدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا.

وأفادت التقارير أن الزمالك يسعي لتأمين موقفه وإنهاء التفاوض مع مدرب مخضرم فى الفترة المقبلة، تحسبًا لسقوط فيريرا فى مباراة الغد أمام الأهلي بالدوري المصري، ومن ثم فإن تعاقد الفريق مع دياز فى الفترة المقبلة سيعد مخرجًا جيدًا للفريق من هذا المأزق.

ويقدم دياز مستوي متذبذب رفقة الزعيم فى دوري روشن هذا الموسم، على عكس الموسم الماضي، مما قد يجعل الهلال بصدد فسخ التعاقد مع المدرب وإقالته فى الفترة المقبلة، حال السقوط المبكر فى منافسات كأس العالم القادمة.



أسباب تدفع الزمالك لضم دياز!

وتعد أحد أبرز الأسباب القوية التى تدفع الزمالك للتعاقد مع دياز، هو إمتلاك المدرب الأرجنتيني للخبرات القوية والخلفية عن طبيعة الكرة المصرية، بحكم سابق تجربته فى بيراميدز عند تأسيسه حديثًا تحت ملكية المستشار تركي آل الشيخ السابقة.



موعد إعلان الزمالك ضم دياز

ومن الصعب أن يعلن الزمالك التعاقد مع دياز فى التوقيت الحالي بعد إقالة فيريرا المتوقع خلال الأيام القادمة، حيث يفضل مسئولي الفريق المصري أن يتم إسناد المهمة لمدرب مصري حال حدوث إخفاق جديد، على أن يتم تعيين المدرب الأرجنتيني بنهاية الموسم.