السعودية اليوم / انعقاد مؤتمر حول الإعفاء من الديون الخارجية للصومال



مقديشو 27 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 20 يناير 2023 م واس

عقد بالعاصمة الكينية نيروبي، اليوم مؤتمرا بين مسؤولين في الصومال وصندوق النقد والبنك الدوليين ناقشوا خلاله النظام المالي للصومال والنمو الاقتصادي.

وأفادت - وكالة الأنباء الصومالية - أنه جرى خلال المؤتمر استكمال نظام عملية إعفاء الصومال من الديون.

وقال وزير المالية الصومالي، علمي محمود نور في تصريح صحفي : إن هذا المؤتمر يأتي ضمن سلسلة الاجتماعات المنعقدة بين الصومال وصندوق النقد والبنك الدوليين لمناقشة القضايا المالية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك .

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19:31ت م

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