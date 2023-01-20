السعودية اليوم / إصابة العشرات من الفلسطينيين في اعتداءات قوات الاحتلال بالضفة الغربية



رام الله 27 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 20 يناير 2023 م واس

أصيب العشرات من الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق، خلال اعتداءات لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مسيرات مناهضة للاستيطان، نظمت في عدة مناطق في الضفة الغربية.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة ثلاثة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال، و18 بحالات اختناق بعد قمع قوات الاحتلال لمسيرات انطلقت في قرى بيتا وبيت دجن وقريوت بنابلس شمال الضفة الغربية، تنديداً بالاستيطان وجدار الفصل العنصري.

وفي السياق ذاته، أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في طولكرم، قرب جدار الفصل العنصري واعتقلت أربعة شبان كانوا برفقته .

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن العشرات من الفلسطينيين أصيبوا بحالات اختناق بعد إطلاق قوات الاحتلال قنابل غازية مسيلة للدموع، على مسيرات نظمت في عدة قرى في الخليل رفضاً للاستيطان، كما اعتقلت فلسطينيين في منطقة مسافر يطا جنوب الخليل، تصدوا وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان لقوات الاحتلال التي منعتهم من فلاحة أراضيهم .

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19:07ت م

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