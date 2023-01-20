

حجة 27 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 20 يناير 2023 م واس

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديريات ميدي وحرض وحيران وعبس بمحافظة حجة، ومخيم الأزهور بمديرية رازح بمحافظة صعدة .

وجرى خلال الفترة من 28 ديسمبر 2022 حتى 3 يناير 2023م، في محافظة حجة ضخ 5.513.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وضخ 634.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وتنفيذ 36 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين .

كما جرى في محافظة صعدة ضخ 70.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 70.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وقد استفاد من تلك الخدمات 44.757 فرداً .

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19:06ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يضخ حوالي 6 ملايين لتر من المياه لمخيمات النازحين بمحافظتي حجة وصعدة خلال أسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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