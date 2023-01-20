السعودية اليوم / " إرواء " تواصل التوسع في افتتاح محطات تحلية مياه



الرياض 27 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 20 يناير 2023 م واس

دشنت جمعية إرواء لخدمات المياه الصالحة للشرب، محطتين لتحلية المياه بهدف إيصال خدمات المياه للأماكن الأشد احتياجًا ونشر الوعي بضرورة ترشيد استهلاك الماء .

وأكد المدير التنفيذي لـ "إرواء"، متعب المسيند، أن افتتاح هذه المحطات يأتي تماشيًّا مع استراتيجية الجمعية في توفير مياه صالحة للشرب في المناطق الأشد احتياجاً، والتي تتوافق مع أهداف "رؤية

وبين "المسيند"، أن هذين المشروعان يستهدفان تقديم الخدمة لأكثر من 60.000 مستفيد، من خلال تقديم مياه صالحة للشرب؛ مشيراً إلى أن إنتاجية المحطة تبلغ أكثر من 200 متر مكعب .// انتهى //

19:05ت م

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الرياض 27 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 20 يناير 2023 م واسدشنت جمعية إرواء لخدمات المياه الصالحة للشرب، محطتين لتحلية المياه بهدف إيصال خدمات المياه للأماكن الأشد احتياجًا ونشر الوعي بضرورة ترشيد استهلاك الماء .وأكد المدير التنفيذي لـ "إرواء"، متعب المسيند، أن افتتاح هذه المحطات يأتي تماشيًّا مع استراتيجية الجمعية في توفير مياه صالحة للشرب في المناطق الأشد احتياجاً، والتي تتوافق مع أهداف "رؤية السعودية 2030" من خلال المساهمة في أهداف الاستراتيجية الوطنية للمياه من خلال ضمان الوصول المستمر إلى كميات كافية من المياه .وبين "المسيند"، أن هذين المشروعان يستهدفان تقديم الخدمة لأكثر من 60.000 مستفيد، من خلال تقديم مياه صالحة للشرب؛ مشيراً إلى أن إنتاجية المحطة تبلغ أكثر من 200 متر مكعب .// انتهى //19:05ت م0069

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