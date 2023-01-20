السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع الكسوة الشتوية على أسر اللاجئين والفئات الأكثر احتياجا في لبنان



بيروت 27 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 20 يناير 2023 م واس

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع الكسوة الشتوية على اللاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر الأكثر احتياجاً من المجتمع المستضيف في مناطق مرجعيون والبقاع الغربي وعرسال بالجمهورية اللبنانية، وذلك ضمن مشروع كنف 2022م الذي ينفذه المركز بالتعاون مع صندوق الزكاة في جبل لبنان .

ووزع المركز أمس 1.090 قسيمة شرائية تُمكّن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية بحسب اختياره من المتاجر المعتمدة، حيث استفاد منها 1.090 فرداً من الأسر اللاجئة السورية والفلسطينية، وكذلك الأسر المضيفة ذات الاحتياج .

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للاجئين والفئات الأكثر احتياجاً في لبنان .

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18:58ت م

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