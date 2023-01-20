السعودية اليوم / إصابات برصاص قوات الاحتلال والعشرات بالاختناق خلال قمع مسيرة كفر قدوم



قلقيلية 27 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 20 يناير 2023 م واس

أصيب 5 شبان بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان .

وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية مراد شتيوي ، أن جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين في المسيرة باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط ، مما أدى لوقوع 5 إصابات بين صفوف الشبان، وعشرات حالات الاختناق عولجت جميعها ميدانيا.

وأكد شتيوي قيام جنود الاحتلال بإطلاق الرصاص الحي على سيارة تابعة للمسيرة بهدف اعتقال من فيها دون وقوع إصابات او اعتقالات ، مشيراً إلى أن مواجهات عنيفة وقعت بعد محاولة جنود الاحتلال اقتحام الأمر الذي أجبر الجنود على التراجع تحت غطاء كثيف من إطلاق الرصاص الحي .

وانطلقت المسيرة بمشاركة المئات من أبناء البلدة بعد صلاة الجمعة مرددين الشعارات الوطنية المنددة باعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين ، كما شارك فيها عدد من المتضامنين الاجانب .

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18:54ت م

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