شكرا لقرائتكم السعودية الوحيدة بالعالم العربي المؤسسة لأنظمة قياس الصحة النفسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قال الباحث في مجال الصحية النفسية ناصر بن دهيم: إن المملكة هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط والعالم العربي التي أسست أنظمة لقياس الصحة النفسية.

دولتان حول العالم

وأوضح ابن دهيم، في مداخلة مع برنامج “120” على “قناة الإخبارية”، أن هناك دولتين فقط في العالم تقوم بقياس مؤشرات الصحة النفسية، وهما: المملكة والولايات المتحدة.

أقل وأفضل الدول

ولفت إلى أن المملكة نشرت مؤشرات الصحة النفسية خلال وبعد جائحة كورونا، وأظهرت استقرارًا في النتائج، كما تعد المملكة من أقل وأفضل الدول في معدلات الخطورة.