السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع أكثر من 12 طنًا من السلال الغذائية في مديرية المدينة بمأرب



مأرب 27 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 20 يناير 2023 م واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 12 طنًا و 198 كيلو غرامًا من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجاً في مديرية المدينة بمحافظة مأرب، استفاد منها 798 فردًا .

ويأتي ذلك في إطار مشروع توزيع السلال الغذائية الذي تنفذه المملكة عن طريق المركز للفئات الأكثر احتياجاً في اليمن .

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18:42ت م

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