السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع توزيع مساعدات غذائية للمتضررين من الفيضانات والمحتاجين في أفغانستان



كابل 27 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 20 يناير 2023 م واس

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مشروع توزيع مساعدات غذائية للمتضررين من الفيضانات والأسر الأكثر احتياجا في أفغانستان لعام 2022 – 2023م، بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي، بقيمة إجمالية تبلغ 3 ملايين دولار أمريكي .

وجرى عقب التدشين توزيع 550 سلة غذائية في مقر جمعية الهلال الأحمر الأفغاني بولاية كابل استفاد منها 550 أسرة .

ويأتي ذلك في إطار جهود المملكة ممثلة بالمركز للوقوف مع الشعب الأفغاني الشقيق والتخفيف من معاناة المتضررين من كارثة الفيضانات بمختلف المدن والولايات في أفغانستان .

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18:42ت م

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