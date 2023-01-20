السعودية اليوم / المديرية العامة للدفاع المدني تحقق المستوى البرونزي للتميز في جائزة الملك عبدالعزيز للجودة



الرياض 27 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 20 يناير 2023 م واس

حققت المديرية العامة للدفاع المدني المستوى البرونزي للتميز وفقًا للمؤشر الوطني للتميز المؤسسي في الدورة السادسة لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة من خلال تطبيقها "معايير النموذج الوطني للتميز المؤسسي ".

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18:16ت م

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