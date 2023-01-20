السعودية اليوم / السودان وتركيا يوقعان مذكرة تفاهم في مجالات الزراعة الثروة الحيوانية



الخرطوم 27 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 20 يناير 2023 م واس

وقعت تركيا والسودان في أنقرة اليوم مذكرة تفاهم في مجالات الزراعة الثروة الحيوانية .

وقع الاتفاقية عن الجانب السوداني وزير شؤون مجلس الوزراء عثمان حسين، وعن الجانب التركي نائب الرئيس فؤاد اوكتاي.

وتهدف الإتفاقية إلى تنمية التعاون المشترك بين البلدين في مجالات تطويرالإنتاج الزراعي والحيواني والصناعات التحويلية، إضافة إلى رفع مستوى التبادل التجاري والتعاون في مجالات النفط والمعادن بما يحقق المصالح المشتركة .

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17:34ت م

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