شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يهدد صفقة الهلال المحتملة ويبدأ مخطط الجمع بين رونالدو وميسي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت العديد من التقارير الصحفية مفاجأة من العيار الثقيل، حول رغبة النصر فى الجمع بين رونالدو وميسي فى فريق واحد، حيث يري مسئولي الفريق العالمي أن فكرة الجمع بين الثنائي لن تكون بالصعوبة التى يتوقعها البعض، والذي يشكك فى علاقة كلا النجمين.

وأكدت بعض التقارير أن العلاقة بين الثنائي جيدة للغاية، وأن التنافس لدي اللاعبين خارج الملعب لن يمنعهم من رفض التواجد سويا ضمن صفوف النصر، بعدما نشر كلا النجمين صورًا لهما من فعاليات موسم الرياض الذي أقيم أمس، والذي يظهر حالة الصداقة والإحترام التى تجمع الثنائي.

ويستند نادي النصر فى فكرة الجمع بين رونالدو وميسي، إلى ما حدث فى الفترة الماضية من تواجد راموس وليونيل فى فريق واحد، حيث أن أكثر المتفائلين لم يتوقع ان يجتمع الثنائي فى الفريق الفرنسي، بعد العداوة القوية التى كانت ظاهرة بين اللاعبين فى مواجهات الكلاسيكو.



النصر يفشل مخطط الهلال ولكن!

ويأمل مسئولي النصر فى إفساد مخطط الهلال فى ضم ميسي، لتكوين فريق عالمي أسطوري يجمع بين الثنائي رونالدو وميسي فى أحد أحلام العصر صعبة التحقق، مما سيضمن للفريق النصراوي التواجد على القمة بشكل مستمر على الصعيد الآسيوي.

ولكن تبقي النقطة الفارقة والتى قد تهدد النصر من إتمام مخططه، قيمة التعاقد مع النجم الأرجنتيني ميسي، والتى قد تشعل فتيل ازمة كبيرة بين إدارة العالمي ورونالدو حال التعاقد مع ليونيل بمقابل مادي أكثر مما يتقاضاه اللاعب.