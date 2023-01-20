شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يعلق على مواجهة ميسي وأجواء موسم الرياض والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، على مواجهة الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، وغريمه الأزلي مرة أخرى.

وأبدى النجم البرتغالي، عن سعادته بالعودة للتسجيل من جديد، في أول ظهور له داخل الملاعب السعودية، من خلال مباراة موسم الرياض.

وشارك رونالدو رفقة فريق موسم الرياض الذي جمع نجوم الهلال والنصر، ضد باريس سان جيرمان، مساء الخميس، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

وسجل صاروخ ماديرا، هدفين، لكن باريس سان جيرمان توج في النهاية بكأس موسم الرياض بعد الفوز، بخماسية مقابل أربعة أهداف على ملعب الملك فهد.

ونشر رونالدو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مجموعة من الصور أثناء مشاركته باللقاء، ومن بينها صورة جمعته بالأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم البي إس جي

وعلق على الصور قائلا: "سعيد للغاية بالعودة إلى أرض الملعب من جديد، وأيضا بالعودة للتسجيل، وأمر لطيف أن أرى بعض من أصدقائي القدامي".

وانضم رونالدو لفريق النصر السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد فسخ عقده بالتراضي مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، قبل أيام من انطلاق بطولة كأس العالم التي أقيمت في قطر نوفمبر الماضي.