شكرا لقرائتكم خبر عن نجم باريس سان جيرمان يؤكد أمنيته في العودة إلى السعودية مرة أخرى والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - وجه نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، رسالة مُثيرة عقب مشاركته أمام نجوم النصر والهلال في موسم الرياض.

وأكد المغربي أشرف حكيمي ظهير أيمن باريس سان جيرمان، أنه كان يتوقع تلك الأجواء المثيرة في مباراة كأس موسم الرياض، مبديا فخره الكبير وسعادته بما قدمه المنتخب المغربي في كأس العالم قطر 2022.

وقال حكيمي في تصريحات لقناة MBC: "فخورون بما قدمناه رفقة أسود الأطلس في المونديال، لقد أبلينا بلاء حسنا، ونسعى لتقديم الأفضل في أي استحقاق كبير، لهذا نحن سعيدين بمنتخبنا وفخورين به".

وأضاف: "أتينا إلى هنا للاستمتاع بالمباراة وهذا البلد والحضور الجماهيري، ونمتع الجماهير ونقدم مباراة جيدة، وقد سجلنا أهدافا كثيرة من جانب الفريقين، وأنا سعيد بالتواجد هنا".

وعما إذا كان متوقعا رؤية تلك الأجواء الكبيرة في مباراة كأس موسم الرياض، أكد: "بصراحة كنت متوقعا رؤية هذه الأجواء الكبيرة والرائعة هنا بالسعودية، لأنني أعرف الشعب العربي وشغفه الكبير بكرة القدم، فهم يستمتعون بكرة القدم ويحبونها".

واختتم: "أعرف كيف هي الأجواء هنا لأن لدي أصدقاء يلعبون بالدوري السعودي، ونحن سعداء بتواجدنا ولعبنا هنا، وهذه فرصة جميلة، ونتمنى أن نعود في مرات أخرى، ونشكركم على كل شيء".