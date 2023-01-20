السعودية اليوم / إصابة 8 أشخاص في انفجار جنوب غرب باكستان



إسلام آباد 27 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 20 يناير 2023 م واس

أصيب ثمانية أشخاص في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.

وأفادت الشرطة الباكستانية في بيان اليوم، أن عناصر إرهابية زرعت عبوة ناسفة على سكة الحديد في منطقة "بولان" وانفجرت أثناء مرور أحد القطارات التي كانت متجهةً من مدينة كويتا نحو مدينة بيشاور ، وأدت إلى خروج القطار وستة عربات عن مساره، ونتج عنه إصابة ثمانية أشخاص تم نقلهم إلى المستشفى.

وأضاف أن فرق الإغاثة هرعت إلى الموقع، وقامت قوات الأمن الباكستانية بتنفيذ عملية تمشيط في المنطقة للبحث عن العناصر الإرهابية التي زرعت العبوة الناسفة على السكة الحديدية.

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16:35ت م

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