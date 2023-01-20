السعودية اليوم / البرلمان العربي يعقد اجتماعات لجانه الدائمة غدًا بالقاهرة



القاهرة 27 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 20 يناير 2023 م واس

يعقد البرلمان العربي غدًا بالقاهرة اجتماعات اللجان الأربع الدائمة التابعة له وهي لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، ولجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان .

وأفاد البرلمان العربي، في بيان اليوم، أن هذه الاجتماعات تأتي في إطار التحضير لجلسة البرلمان العربي العامة الثالثة لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث، والمقرر انعقادها يوم الأحد القادم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية .

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16:18ت م

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