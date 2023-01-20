خطوة وحيدة تقرب قاهر الزمالك من الأهلي فى الانتقالات الشتوية

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محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية واردة من النادي الأهلي أن الفريق أقترب بشدة من إتمام تعاقده مع المهاجم الكونغولي الدولي جاكسون موليكا، لاعب نادي بشتيكاش التركي، بعدما أظهر الفريق التركي مرونة كبيرة فى بيع اللاعب خلال الساعات الأخيرة.

وعلى الرغم من رفض مسئولي بيشتيكاش بيع موليكا للأهلي فى وقت سابق من المفاوضات، بعدما أكد المدير الرياضي بالنادي عدم وجود نية من الفريق التركي للإستغناء عن خدمات اللاعب مهما كانت القيمة المالية، إلا أن إقتراب المهاجم الكاميروني فينيست أبو بكر من الإنضمام للفريق أعاد المفاوضات.

وينتظر الأهلى إعلان نادي بيشتيكاش عن تعاقده مع فينيست أبو بكر بشكل رسمي ليقوم بالضغط للحصول على صفقة موليكا، بعدما رفع مسئولي المارد الأحمر العرض المقدم من أجل اللاعب إلى 3 مليون دولار.



تفاصيل عرض الأهلي الأخير لموليكا

وأكدت التقارير أن الأهلى يسعي لإستعارة اللاعب لنهاية الموسم مقابل 3 مليون دولار، مع وضع بند أحقية الشراء مقابل مليون ونص دولار، لتصبح القيمة الإجمالية من شراء اللاعب بشكل نهائي 4.5 مليون دولار، الأمر الذي قد يوافق عليه بيشتيكاش.



موقف اللاعب من الإنضمام للأهلي

وأشار وكيل اللاعب فى وقت سابق إلى أن اللاعب يسعي لمواصلة مشواره فى أوروبا، إلا أن اللاعب قد يغير موقفه بعد تصميم النادي الأهلي الكبير فى التعاقد معه خلال الفترة الحالية.