شكرا لقرائتكم معايير الحصول على رخصة وساطة عقارية وفقًا للنظام الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أوضح الخبير العقاري مطر الشمري، معايير وضوابط الحصول على رخصة وساطة عقارية وفقًا للنظام الجديد.

وقال الشمري، خلال لقائه مع برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية: إن المكاتب غير النظامية راح تطلع من السوق، المكتب اللي ما عنده ترخيص ولا سعودة، أو اللي ما يسوي دورات.

المعايير

وأضاف: لازم يكون في مقر رسمي للمكتب وترخيص وسجل، ومهنية، لذاك فإن هذا النظام راح يطرد هذه الأشياء، وأي وسيط لازم يكون نظامي.

وأكد الشمري، أن تكون هذه الدائرة مكتملة، مضيفًا: أنت وسيط نظامي، والمالك والمشتري يضمنون حقهم، ويكون في عقود تُطبق، والآن المكاتب مراقبة وهناك رخصة وسيط لصاحب المكتب.