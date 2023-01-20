الارشيف / اخبار السعوديه

معايير الحصول على رخصة وساطة عقارية وفقًا للنظام الجديد

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم معايير الحصول على رخصة وساطة عقارية وفقًا للنظام الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أوضح الخبير العقاري مطر الشمري، معايير وضوابط الحصول على رخصة وساطة عقارية وفقًا للنظام الجديد.

وقال الشمري، خلال لقائه مع برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية: إن المكاتب غير النظامية راح تطلع من السوق، المكتب اللي ما عنده ترخيص ولا سعودة، أو اللي ما يسوي دورات.

المعايير

وأضاف: لازم يكون في مقر رسمي للمكتب وترخيص وسجل، ومهنية، لذاك فإن هذا النظام راح يطرد هذه الأشياء، وأي وسيط لازم يكون نظامي.

وأكد الشمري، أن تكون هذه الدائرة مكتملة، مضيفًا: أنت وسيط نظامي، والمالك والمشتري يضمنون حقهم، ويكون في عقود تُطبق، والآن المكاتب مراقبة وهناك رخصة وسيط لصاحب المكتب.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا