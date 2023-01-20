السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 27 ألف إصابة جديدة بكورونا



سيئول 27 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 20 يناير 2023 م واس

سجلت كوريا الجنوبية اليوم 27408 إصابات جديدة بفيروس

وأبلغت البلاد كذلك عن تسجيل 30 حالة وفاة جديدة مرتبطة بالفيروس، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 33 ألفا و134 حالة.

// انتهى //

07:19ت م

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سيئول 27 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 20 يناير 2023 م واسسجلت كوريا الجنوبية اليوم 27408 إصابات جديدة بفيروس كورونا ، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 29 مليونا و955 ألفا و366، حسبما ذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.وأبلغت البلاد كذلك عن تسجيل 30 حالة وفاة جديدة مرتبطة بالفيروس، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 33 ألفا و134 حالة.// انتهى //07:19ت م0013

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