سياسي / الولايات المتحدة والبرازيل تؤكدان أهمية تعزيز حماية البيئة والتجارة والسلام العالمي



واشنطن 27 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 20 يناير 2023 م واس

بحثت نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان والأمينة العامة لوزارة العلاقات الخارجية البرازيلية ماريا لورا دا روشا، في مكالمة هاتفية أمس، أهمية العمل معًا لتعزيز حماية البيئة والتجارة والاستثمار والإنصاف والعدالة العرقية والديمقراطية والسلام والأمن العالميين.

كما أكدت نائبة وزير الخارجية الأمريكي دعم الإدارة الأمريكية الثابت للديمقراطية البرازيلية، وأدانت الهجمات العنيفة ضد المؤسسات الديمقراطية البرازيلية بحسب بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية الإلكتروني.

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