شكرا لقرائتكم خبر عن النصر السعودي يتعاقد مع صفقة جديدة بعد رونالدو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، عن التعاقد مع صفقة جديدة، عقب انضمام البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأوضح العالمي، عن توقيعه مع نواف بوشل ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، لمدة 5 سنوات مقبلة بالميركاتو الشتوي.

وأفادت تقارير صحفية، أن إدارة النصر عقد اللاعب من الفتح بمبلغ يصل إلى 15 مليون ريال، يتم تسليمه على 3 دفعات، فيما سيتقاضى بوشل 4 ملايين ريال في الموسم الواحد.

وتدرج بوشل، البالغ من العمر 23 عاما، في المراحل السنية لنادي الفتح، قبل أن يصعد للفريق الأول منذ 4 مواسم، خاض خلالها 79 مباراة في دوري المحترفين، سجل فيها 3 أهداف وصنع مثلها.

وتعتبر هذه الصفقة الثانية للنصر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي تعاقد معه في الميركاتو الشتوي.

وتعمل إدارة العالمي حاليا على إغلاق صفقتين على الأكثر، قبل نهاية يناير الجاري، من أجل تدعيم صفوف رودي جارسيا المدير الفني، في الموسم الحالي.