شكرا لقرائتكم علاج التصلب اللويحي بلسعات النحل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد محمد العامري، الباحث في الطب البديل، إمكانية علاج التصلب اللويحي أي تصلب الفقرات بلسعات النحل.

وقال العامري، خلال لقائه مع برنامج سيدتي، على قناة روتانا خليجية: أنا اسميه التصلب اللويحي، وهو يؤثر على الأعصاب والمخ.

وتابع: الإجهاد العضلي والنفسي من التفكير والانزعاج، يسبب ضغط على الفقرات، وبدورها تضغط على الأعصاب، وبالتالي تؤثر على الحركة.

لسعات النحل

استطرد: إذا أرحنا العضلات بلسعات النحل، أو التمارين والسجود أو غيرها، فنحن في الاتجاه الصحيح لعلاج المرض وليس الأعراض.

أشار الباحث في الطب البديل إلى أن لسعة النحل تساعد على تنشيط الدورة الدموية والعصبية، وتخفف الألم، لذلك يحرص الطب القديم على 3 أشياء أولًا البحث عن الأسباب وحل المشكلة الرئيسية، مضيفًا: فمثلًا لو عندي ألم في الأبهر، قد يكون بسبب الرقبة؛ لذلك إذا عرفنا السبب بطل العجب.