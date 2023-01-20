السعودية اليوم / الاعتماد السعودي يقيم ورشة عمل لمنسوبي وزارة الداخلية



الرياض 27 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 20 يناير 2023 م واس

عقدت وزارة الداخلية بالتنسيق مع المركز السعودي للاعتماد ورشة عمل في مقر نادي منسوبي الوزارة حضرها عدد من الموظفين، وذلك ضمن سلسلة من اللقاءات للقطاعات الحكومية والخاصة.

وناقش المشاركون عديدًا من المحاور التي تسهم في الوصول إلى أعلى معايير الجودة، لضمان تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات الجودة، التي تحقق التنافسية في المؤشرات العالمية.

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