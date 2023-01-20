شكرا لقرائتكم سكني: التنازل بمنتج الأرض متاح بين الزوجين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد برنامج سكني، أن التنازل بمنتج الأرض متاح بين الزوج والزوجة.

جاء ذلك خلال حساب العناية بالمستفيدين– سكني، ردًّا على استفسارات أحد المواطنين، حيث سأل: عندي منحة أرض وقرض وأريد أن أتنازل فيها لزوجتي هل يسمح بذلك؟ وما هي الشروط؟ ليجيب البرنامج عبر موقع تويتر، قائلًا: إن التنازل بمنتج الأرض متاح بين الزوج والزوجة.

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حالات نقل الملكية

في وقت سابق، حدد برنامج سكني الحالات التي يتم فيها نقل ملكية الأرض من خلال أمرين يجب توفرهما وهما:

ـ إتمام الهيكل الإنشائي في هذه الحالة يمكن نقل ملكية الأرض للآخرين.

ـ بناء مسكن متكامل وتقديم شهادة الأشغال لصندوق التنمية العقارية التي تثبت الانتهاء من المسكن.

شروط الحصول على الدعم السكني

ـ يتمكن من التقديم على الدعم السكني كل من الزوج أو الزوج أو الأب أو الأمة أو الإخوة مجتمعين.

ـ كذلك يمكن أن يتقدم على الدعم الابن أو الابنة، ولكن يجب أن يكون هناك شروط يجب توفرها في التقديم ومنها.

ـ أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وقت تقديم طلب الدعم.

ـ في حال كان المتقدم زوجه أو أرملة يلزم تقديم إقرار بأنها تعول أولادها.

ـ بالإضافة إلى كون الأسرة مقيمه داخل المملكة وقت تقديم الطلب.

ـ كذلك لا يكون أحد المتقدمين من أفراد الأسرة لديه سكن ملك.

ـ لا يكون قد سبق التقدم للفرد الرئيسي أو أحد أفراد الأسرة والاستفادة من برنامج سكني حكومي آخر.

ـ ألا يكون لدى الأسرة القدرة المالية على تملك السكن المناسب.

ـ يتم احتساب تلك القدرة من خلال توافر أصول تبلغ قيمتها السوقية خمسة ملايين ريال أو أكثر.