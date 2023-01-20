شكرا لقرائتكم اعتدوا على مواطن وصدموا مركبته عمدًا فسقطوا في قبضة الأمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قبضت شرطة منطقة حائل على شخصين لاعتدائهما على آخر وصدم مركبته عمدًا.

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وقال حساب الأمن العام على موقع تويتر: إن شرطة منطقة حائل قبضت على مواطنين ظهرا في محتوى مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعتديان على آخر وصدم مركبته عمدًا لخلاف سابق بينهم.

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ولفتت قوات الأمن العام إلى أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما للنيابة العامة، واستكمال إجراءات القبض على من وثق ونشر المحتوى.