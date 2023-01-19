شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق ناري من حكيمي عقب فوز باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان، بالتعليق على فرز فريقه أمام نظيره نجوم الهلال والنصر السعودي، في موسم الرياض.

ونجح باريس سان جيرمان من الفوز أمام نظيره فريق نجوم الهلال والنصر السعودي، بنتيجة خمسة أهداف مقابل أربعة، في مباراة وديةعلى ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، بكأس موسم الرياض 2023.

وتحدث حكيمي في تصريحات لقناة "بي إن سبورتس": نحن سعداء جدًا بالتواجد في الرياض، والشكر موصول لكل الجماهير الحاضرةوالتي زادت من روعة هذا المحفل الرياضي.

وتابع: لقد كانت مباراة ممتعة بحضور كل هذه الجماهير، نحن سعداء بالتواجد، وسعداء أكثر بالمردود الذي قدمناه، والآن تركيزنا علىالمباراة القادمة في كأس فرنسا.

ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة بايس دي كاسل، يوم الإثنين القادم، ضمن مواجهات دور الـ32 من بطولة كأس فرنسا.