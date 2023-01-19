شكرا لقرائتكم الألعاب النارية تزين سماء الملعب بعد نهاية مباراة نجوم الهلال والنصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نشر حساب موسم الرياض 2022، لقطات مصورة للألعاب النارية وهي تزين سماء ملعب إستاد الملك فهد الدولي بعد بطولة كأس موسم الرياض.

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وقال الحساب في تغريدة على موقع تويتر، اليوم الخميس: نختتم الليلة بالألعاب النارية التي تزين سماء الملعب بعد نهاية مباراة نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان على كأس موسم الرياض في إستاد الملك فهد الدولي.

كأس موسم الرياض

توج المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بلقب كأس موسم الرياض، قبل قليل، بعد فوزه مساء اليوم على فريق نجوم الهلال والنصر بخماسية مقابل 4 أهداف.

ونشر حساب قناة “الإخبارية” عبر “تويتر” مقطع فيديو لـ تركي آل الشيخ وهو يمنح لاعبي الفريق الفرنسي اللقب، في مباراة شهدت حضورًا جماهيريًّا ضخمًا وحضورًا مميزًا لـ الممثل الهندي الشهير أميتاب باتشن.

وكان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حصل على لقب أفضل لاعب في مباراة كأس موسم الرياض، بعد أن سجل ثنائية لفريق نجوم الهلال والنصر في شباك نادي باريس سان جيرمان.