شكرا لقرائتكم الموارد البشرية: دعم المواشي يعتبر من الدخل غير المكتسب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، موقف دعم المواشي من الضمان الاجتماعي.

جاء ذلك ردًّا على استفسار أحد المواطنين حيث سأل: هل يؤثر دعم صغار المواشي على الضمان؟ لتجيب الوزارة عبر حساب العناية بالمستفيدين عبر موقع تويتر، قائلة: يجب الإفصاح عن كافة أنواع الدخل للعائل والتابعين، حيث يعتبر دعم المواشي من الدخل غير المكتسب.

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الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي

من جانب آخر، يمكن الاستعلام عن نتائج الأهلية عبر اتباع ما يلي:

الانتقال إلى بوابة الدعم والحماية الاجتماعية.

إدخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة.

إدخال رقم السجل المدني ورقم الضمان الاجتماعي، ورمز التحقق.

الضغط على استعلام.

وبذلك سوف تظهر كافة التفاصيل الخاصة بالمستفيد، مرفقًا بها موعد استحقاق المعاش الخاص بك.