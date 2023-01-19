مسيرة العقيلات تصل المدينة المنورة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصلت إلى المدينة المنورة أمس مسيرة العقيلات التي أطلقها أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل، والتي كانت انطلقت من أمام قرية بريدة التراثية، عبر الإبل. وتوقفت المسيرة عند مسجد قباء ثم انطلقت عبر جادة قباء مرورا بالمسجد النبوي ثم إلى ميدان الملك عبدالعزيز. وأوضح قائد مسيرة العقيلات عبداللطيف الوهيبي أن الرحلة استمرت 15 يوما منذ انطلاقها حتى الوصول إلى المدينة المنورة، مشيرا إلى أن مسيرة العقيلات تهدف إلى التعريف بالعقيلات والإرث الثقافي والوطني للمملكة. وأوضح قائد مسيرة العقيلات عبداللطيف الوهيبي أن الرحلة استمرت 15 يوما منذ انطلاقها حتى الوصول إلى المدينة المنورة، مشيرا إلى أن مسيرة العقيلات تهدف إلى التعريف بالعقيلات والإرث الثقافي والوطني للمملكة.

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